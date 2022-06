Liverani: “A Cagliari c’è tutto per tornare subito in Serie A. Sarà un campionato complicato con tante piazze ambiziose”

Fabio Liverani, da poco ufficializzato come allenatore del Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club sardo, analizzando il lavoro da fare per riportare i sardi in massima serie.

Queste le sue parole: “Sono arrivato qui con grande entusiasmo. Credo ci siano i presupposti per fare un campionato importante. Vogliamo essere protagonisti: credo di essere in una società per fare un campionato competitivo. Sarà fondamentale la voglia di vincere anche se non riusciremo a farlo sempre. Questo è il tipo di calcio che mi piace e che una piazza come Cagliari deve provare a fare. Per farlo dovremo costruire un’identità grazie anche all’entusiasmo e alla voglia che porteranno i nuovi giocatori. I vecchi invece dovranno cancellare lo scorso anno, tenendo solo le cose positive. La nuova Serie B? Sarà un torneo competitivo dove oltre alle retrocesse dalla A ci saranno formazioni di livello come Brescia, Benevento e Parma che lo scorso anno hanno mancato il salto di categoria e anche promosse ambiziose come Modena, Palermo e Bari”.

Foto: sito Cagliari