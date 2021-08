Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato

E’ arrivato il gong finale: alle 20 si è chiusa la famosa porta all’Hotel Sheraton di Milano che ha messo fine alla sessione estiva di calciomercato. Le società hanno piazzato gli ultimi colpi in una giornata molto frenetica che ha visto diversi club protagonisti con trattative che sono state chiuse anche nelle ultime ore. Ricordiamo che in Inghilterra, Francia e Spagna il mercato è ancora aperto (fino a mezzanotte), per loro ci sarà ancora la possibilità di definire qualche altra operazione. Una sessione, questa, che faremo fatica a dimenticare per le tante trattative (alcune storiche) che si sono concluse. Di seguito tutte le ufficialità di giornata.

23.38 Celtic, ecco Jota dal Benfica

23.35 Alejandro Pozo passa dal Siviglia all’Almeria

23.30 Betis, dall’Arsenal arriva Hector Bellerin in prestito

23.25 Picerno, colpo in attacco! Preso Reginaldo

23.15 Atalanta, Muratore va in prestito al Tondela

23.08 Mitrita è un nuovo attaccante del PAOK

23.04 Divorzio tra il Crotone e Rispoli

23.02 Odsonne Edouard passa dal Celtic al Crystal Palace

23.00 Nantes, ecco Geubbels in prestito dal Monaco

22.59 Pisa, Soddimo rescinde

22.58 Lens, ceduto Fortes in prestito all’Oostende

22.57 Ryan Christie dal Celtic al Bournemouth a titolo definitivo

22.56 West Ham, preso Alex Kral dallo Spartak Mosca in prestito con diritto di riscatto

22.55 Modibo Sagnan in prestito al Tondela dalla Real Sociedad

22.52 Ternana, Lorenzo Laverone rescinde il contratto

22.46 Ternana, preso Leonardo Mazza dal Bologna a titolo definitivo

22.45 Yuri Maset passa dal Pordenone al Torino

22.41 Latina, dal Pescara arriva in prestito Marco D’Aloia

22.39 Triestina, colpo Marcello Trotta!

22.37 Pro Vercelli, ecco Mattia Vitale

22.35 Catania, risoluzione consensuale con Mario Noce

22.32 Avellino, preso Di Gaudio per l’attacco

22.30 PSV, arriva Vinicius in prestito dal Benfica

22.20 Ante Vukusic è un nuovo attaccante del Messina

22.11 Lazio, ceduto Marzio Pica alla Paganese a titolo definitivo

22.10 Marco Toscano dall’Entella alla Virtus Francavilla a titolo definitivo

22.05 Alex Runarsson passa dall’Arsenal all’OH Leuven

22.00 Perugia, ecco Zanandrea in prestito dal Mantova

21.50 Catania, dal Pordenone arriva Kevin Biondi in prestito per il centrocampo

21.47 Wesley passa in prestito dalla Juventus U23 al Sion

21.35 Bari, dal Parma arriva Giacomo Ricci per la difesa

21.32 Teramo, 5 colpi! Ecco Di Dio, Montaperto, Boauh, Rossetti e Ndrecka

21.28 Iago Falque rescinde con il Torino

21.26 Venezia, c’è Ridgeciano Haps per la fascia sinistra

21.24 Sampdoria, Jeison Murillo torna al Celta Vigo in prestito con diritto di opzione

21.18 Abdoulaye Tourè è un nuovo centrocampista del Genoa

21.16 Francesco Golfo alla Vibonese in prestito dal Parma

21.15 Ilario Monterisi è un nuovo difensore del Catanzaro

21.00 Yangel Herrera dal Manchester City all’Espanyol in prestito

20.51 Strasburgo, torna Frederic Guilbert per la fascia destra

20.50 Ternana, rescissione per Dario Bergamelli

20.48 Paganese, risoluzione contrattuale con Giulio Carotenuto

20.46 Virtus Entella, Ilias Koutsoupias passa in prestito con opzione di riscatto alla Ternana

20.45 Teun Sebastiàn Wilke Braams alla Spal

20.42: Micky van de Ven dal Volendam al Wolfsburg a titolo definitivo

20. 30: Francesco Caputo dal Sassuolo alla Sampdoria

20.28: Beto Betuncal dal Portimortense all‘Udinese

20. 25: Salcedo allo Spezia

20.10: Luca Marrone dal Crotone al Monza

20.05: Bryan Safo Oddei dal Sassuolo al Crotone

20.00: Anthony Taugourdeau al Vicenza

19.59: Fares in prestito al Genoa dalla Lazio

19.56: Agudelo dal Genoa allo Spezia in prestito

19.55: Vincenzo Millico in prestito dal Torino al Cosenza

19.51: Roma, Riccardo Ciervo in prestito alla Sampdoria

19.49: Anthony Taugourdeau dal Venezia al Vicenza a titolo definitivo

19.48: Brekalo si trasferisce al Torino in prestito dal Wolfsburg

19.45: Venezia, arriva Ampadu a titolo definitivo dal Chelsea

19.42: Perugia, Federico Melchiorri passa in prestito alla Spal

19.41: Spal, Murgia si trasferisce in prestito al Perugia

19.39: Luca Pandolfi a titolo definitivo al Cosenza dalla Turris

19.36: Emerson Royal passa a titolo definitivo dal Barcellona al Tottenham

19.33: Benevento, risoluzione per Antei e Kragl

19.30: Hellas Verona, dalla Samp arriva in prestito Caprari

19.29: Spal, risoluzione consensuale per Missiroli

19.28: Lucchese, preso Fedato dal Gubbio

19.25: Ascoli, arriva Maistro in prestito dalla Lazio

19.23: Celtic, arriva il bomber greco Giorgos Giakoumakis dal VVV-Venlo

19.21: Ademola Lookman è un nuovo giocatore del Leicester, arriva in prestito dal Lipsia

19.19: Salernitana, dalla Fiorentina arriva in prestito il difensore Luca Ranieri

19.16: Venezia, preso l’attaccante Issa Bah

19.14: Monza, Anastasio va in prestito alla Reggiana

19.11: Il Pordenone comunica l’ingaggio del difensore Alessio Sabbione dal Bari

19.10: Matteo Rossetti a titolo definitivo dal Pordenone al Bari

19.07: Lecco, dall’Ascoli arriva in prestito Ganz

19.05: Lazio, ceduti in prestito al Frosinone Cicerelli e Casasola

19.00: Milan, dal Crotone arriva Junior Messias

18.58: Benevento, arriva Brignola in prestito dal Sassuolo

18.52: Massil Adjaoudi dal Lens alla Lazio

18.47: Keita Balde passa a titolo definitivo dal Monaco al Cagliari

18.45: Hoffenheim, arriva Chris Richards dal Bayern Monaco

18.42: Eduardo Camavinga dal Rennes al Real Madrid

18.38: Parma, Gagliolo a titolo definitivo alla Salernitana

18.30: Matos passa dall’Udinese al Perugia

18.27: Empoli, ceduto Brignoli a titolo definitivo al Panathinaikos

18.26: Inter, dopo il rinnovo Agoume va in prestito al Brest

18.23: Lipsia, arriva Ilaix Moriba dal Barcellona

18.20: Samir Ujkani è il nuovo portiere dell’Empoli

18.11: Alessandro Logrieco eNicolò Evangelisti dalla Roma all’Empoli

18.10: Danilo al Parma svincolatosi dal Bologna a giugno

18.06: Mattia Zaccagni dal Verona alla Lazio

18.00: Dennis Praet al Torino

17.57: Felipe Caicedo dalla Lazio al Genoa

17.56: Nikola Maksimovic al Genoa. Si era svincolato dal Napoli

17.55: Vianni e Raggio al Trento

17.53: Alessandro Mallamo al Bari in prestito dall’Atalanta

17.52: Eric Lanini alla Reggiana dal Parma

17.50: Roberto Pirrello al Cosenza dall’Empoli

17.45: Abdoulaye Touré al Genoa dal Nantes

17.42: Moussa Manè dal Bari in prestito al Napoli

17.40: Kleis Bozhanaj e Jakub Kiwior allo Spezia

17.31: Zambo Anguissa al Napoli dal Fulham

17.30: Alessio Sabbione al Pordenone dal Bari

17.28: Daniel James al Leeds dal Manchester United

17.27: Luca Tremolada al Modena dal Pordenone

17.26: Andrea Palazzi all‘Alessandria dal Monza

17.25: Leonardo Mazza alla Ternana in prestito dal Bologna

17.22: Nikola Maras al Rayo Vallecano dall’Almeria

17.20: Gianluca Gaetano alla Cremonese dal Napoli

17.13: Davide Mazzocco al Cittadella

17.12: Sam Lammers dall’Atalanta all‘Eintracht Francoforte

17.00: Andrea Ghion al Perugia dal Sassuolo

16.50: Connor Roberts dallo Swansea al Burnley

16.45: Henoc N’Gbesso allo Spezia dal Milan

16.40: Gianmaria Zanandrea dal Mantova al Perugia

16.35: Rey Manaj dal Barcellona allo Spezia

16. 32: Raoul Bellanova dal Bordeaux al Cagliari

16.30: Radu Dragusin dalla Juve in prestito alla Sampdoria

16.27: Andrea Meroni dal Sassuolo alla Cremonese

16.26: Nicolò Fagioli dalla Juventus in prestito alla Cremonese

16.25: Zinedine Machach dal Napoli all’Honved Budapest

16.17: Federico Bonini al Gubbio dall’Entella

16.11: Massimo Rastelli nuovo allenatore del Pordenone

16.10: David Zima al Torino dallo Slavia Praga

16.00: Erik Palmer-Brown dal Manchester City al Troyes

15.55: Omar Khailot alla Carrarese dal Bologna

15.52: David Strelec allo Spezia dallo Slovan Bratislava

15.50: Umberto Eusepi alla Juve Stabia dall’Alessandria

15.40: Jacopo Segre dal Torino al Perugia

15.35: Lisandro Magallan dall’Ajax all’Anderlecht

15.31: Mohamed Ihattaren dalla Juve subito in prestito alla Sampdoria

15.30: Mauro Zarate dal Boca Juniors all’America di Belo Horizonte

15.23: Nicholas Pierini al Cesena dal Sassuolo

15.22: Kaleb Joel Jimenez Castillo dal Seregno alla Salernitana, ma resta in prestito per un anno al Seregno

15.20: Piero Burigana alla Fiorenzuola dal Padova

15.18: Valentino Lazaro dall’Inter in prestito al Benfica

15.16: Abderrahman Harroui dallo Sparta Rotterdam al Sassuolo

15.11: Antonio Di Gaudio all’Avellino

15.07: Montiel al Siena dalla Fiorentina

14.58: Agoume rinnova con l’Inter fino al 2025

14.48: Fabio Ceravolo al Padova dalla Cremonese

14.33: Luca Palmiero dal Napoli in prestito al Cosenza

14.27: Federico Gerardi è un nuovo calciatore dell’AZ Picerno

14.16: Tolosa, ceduto in prestito il difensore Ruben Gabrielsen al Copenaghen

14.15: Gian Filippo Felicioli si trasferisce all’Ascoli in prestito dal Venezia

14.13: Monza, Marco Fossati passa a titolo definitivo all’Hajduk Spalato

14.07: L’attaccante Lucas Perez firma un contratto annuale per l’Elche

13.57: Monza, arriva Favilli in prestito dal Genoa

13.43: Empoli, ceduti in prestito alla Spal i giocatori Giovanni Crociata e Kevin Piscopo

13.37: Ajax, Lisandro Magallan passa in prestito all’Anderlecht

13.33: Ihattaren passa alla Juve a titolo definitivo dal PSV

13.30: Empoli, dalla Spal arriva in prestito Federico Di Francesco

13.21: La Pro Vercelli cede in prestito alla Fermana il difensore classe 2001 Francesco Rodio

13.10: Pistoiese, arrivano a titolo definitivo Matteo Martini dall’Empoli e Gabriele Basani dall’Entella

13.05: Salernitana, dall’Inter arriva in prestito il classe 2001 Edoardo Vergani

12.58: Francesco Mezzoni, classe 2000, passa dal Napoli alla Pistoiese in prestito

12.53: Marin Pongracic si trasferisce al Borussia Dortmund dal Wolfsburg

12.45: Parma, dal Chateauroux arriva l’attaccante classe 2003 Ange-Yoan Bonny

12.41: Brighton, preso Marc Cucurella dal Getafe

12.35: Yacine Adli passa a titolo definitivo al Milan dal Bordeaux

12.26: Venezia, Mirza Hasanbegović passa in prestito alla società ND Gorica

12.19: Unai Lopez lascia l’Athletic Bilbao per unirsi al Rayo Vallecano

12.06: Vicenza, Stefano Cester a titolo definitivo dall’Inter

11.58: Amin Boudri al Venezia dall’AIK Football

11.52: Myziane Maolida dal Nizza all’Hertha Berlino

.11.40: Giovanni Mercurio si trasferisce al Napoli in prestito dal Bari

11.28: Filippo Ranocchia al Vicenza in prestito dalla Juventus

11.21: Enrico Delprato al Parma in prestito dall’Atalanta

11.19: Florentino Luis dal Benfica in prestito al Getafe

11.10: Julian Kristoffersen dalla Salernitana al Cosenza

10.55: Luca Vignali dallo Spezia in prestito al Como

10.44: Julius Eskelund Beck allo Spezia dal SönderjyskE

10. 22: Alessandro Cortinovis alla Reggina in prestito dall’Atalanta

10.22: Áron Dragóner dal Ferencvaros all’Empoli

10.10: Filippo Delli Carri dalla Juventus in prestito alla Salernitana

10.08: Jordan Henderson rinnova con il Liverpool

10.05: Salvatore Santoro alla Pistoiese dal Pisa

10.00: Nikola Vlasic lascia il CSKA Mosca ed approda al West Ham

9.04: Moise Kean alla Juventus dall’Everton

8.40: Cristiano Ronaldo passa a titolo definitivo al Manchester United