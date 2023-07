Livakovic titolare con la Dinamo: va chiusa la trattativa col Fenerbahce

Dominik Livakovic scenderà regolarmente in campo con la Dinamo Zagabria contro Hajduk Spalato per la prima giornata del campionato croato. Il portiere è uno dei nomi al centro di questa sessione di calciomercato, la sua volontà è quella di iniziare una nuova avventura al Fenerbahce ma la Dinamo non molla. Tra i due club era stata raggiunta un base d’accordo intorno ai 10 milioni di euro, ma restano da limare, ancora, gli ultimi dettagli.

Foto: Instagram Livakovic