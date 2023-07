Livakovic: Fiorentina mai in corsa, Fenerbahce in dirittura

Dominik Livakovic sarà il nuovo portiere del Fenerbahce. Mancano solo gli ultimi dettagli burocratici, operazione appena sotto i 10 milioni (bonus compresi), c’è il via libera della Dinamo Zagabria malgrado la prudenza di ieri della stampa croata. Ulteriore conferma che, come già raccontato, la Fiorentina non è mai stata su Livakovic, neanche una trattativa impostata. Ci aveva provato il Villarreal, ma il Fenerbahce ha bruciato tutti.

Foto: Instagram Livakovic