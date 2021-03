Lituania-Italia: la squadra di Mancini spinge ma resiste lo 0-0 all’intervallo

All’LFF Stadium di Vilnius si sfidano Lituania e Italia, gara valida per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

E’ Lorenzo Pellegrini il più attivo degli Azzurri nei primi 15′, due conclusioni in avvio e un cartellino giallo rimediato dal mediano della Roma. Nella fase centrale del primo tempo è El Shaarawy a cercare la rete in due occasioni, ammoniti anche Simkus e Pessina. Un’uscita maldestra di Donnarumma allarma i suoi ma il portiere del Milan se la cava.

Al 41′ Emerson con un bel tiro dalla distanza impegna Svedkauskas, il portiere lituano con un’ottima parata devia in corner. Termina a reti bianche la prima metà di gara: gli Azzurri hanno avuto il pallino del gioco in mano per la maggior parte del tempo ma servirà qualcosa in più nella ripresa per sbloccare il risultato.

Foto: LFF Stadium Twitter Italia