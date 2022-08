Lite Vagnati-Juric, Cairo: “Emozioni ad alto livello, sono cose che capitano”

Al termine della sfida tra Torino e Milan per il “Memorial Mamma e Papà Cairo”, il patron granata Urbano Cairo è tornato a parlare della lite tra Juric e Vagnati: “Il calcio è un mondo in cui le emozioni sono ad altissimo livello, ad elevata potenza. Quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che sono determinati e focalizzati sono cose che possono accadere. Ho parlato con persone che mi hanno detto ‘non sai quante ne ho viste di queste cose’. Adesso l’importante è fare la squadra e farla bene”.

Foto: sito ufficiale Torino