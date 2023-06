L’Italia vola in finale del Mondiale U20! Il solito Casadei e la perla di Pafundi stendono la Corea del Sud (2-1)

L’Italia è in finale del Mondiale U20! I ragazzi di Nunziata hanno battuto i pari età della Corea del Sud per 2-1, decisive le reti di Casadei e del subentrato Pafundi. La gara si sblocca al 14′ con il settimo gol nella competizione di Cesare Casadei. La rete del pareggio arrivata al 23′ dagli undici metri con Lee Seungwon. La svolta dell’incontro arriva all’82’ con l’ingresso in campo di Simone Pafundi. Ed è proprio quest’ultimo, appena 3 minuti dal cambio, a confezionare un capolavoro da calcio piazzato che vale il 2-1 finale. L’Italia vola così in finale del Mondiale U20 per la prima volta nella storia! Appuntamento ora a domenica 11 giugno (alle ore 23.00), dove i ragazzi del ct Nunziata proveranno a conquistare il primo Mondiale U20 contro l’Uruguay.

Foto: Instagram Italia