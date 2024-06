L’Italia vince l’Europeo U17! Super Camarda (doppietta) e Coletta: travolto il Portogallo (3-0)

L’Italia vince l’Europeo U17! La partita si sblocca dopo appena 7′: cross dalla sinistra di Cama e stacco di testa vincente di Coletta che apre lo show degli Azzurri. Al 15′ arriva anche il raddoppio del protagonista della serata: Francesco Camarda. L’attaccante scatta sul filo del fuorigioco, semina due difensori e gela Ferreira con un destro. Al 49′ l’Italia cala il tris. Azione tutta in verticale avviata da Liberali, che serve Mosconi: il capitano azzurro premia l’inserimento di Camarda che di piatto destro fa scorrere il pallone sotto il fianco del portiere portoghese. Nel finale sarebbe arrivato anche il poker azzurro con Lauricella. Ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Termina così 3-0, l’Italia trionfa contro il Portogallo. Ed è un trionfo storico: infatti è il primo successo per gli Azzurrini a un Europeo U17.

Foto: Instagram Camarda