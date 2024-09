L’Italia vince in casa della Francia: apre Barcola dopo 14 secondi, la ribaltano Dimarco-Frattesi-Raspadori (3-1)

L’Italia ribalta la Francia al Parco dei Principi: 3-1. Avvio da incubo per la nostra Nazionale, con Di Lorenzo che su retropassaggio di Cambiaso si fa clamorosamente rubare palla da Bradley Barcola a ridosso della trequarti che entra così in area e trafigge facilmente Donnarumma dopo appena 14 secondi. Al 6′ arriva subito occasione azzurra per il pari: Pellegrini dalla trequarti a sinistra cerca sul secondo palo Cambiaso, che dalla linea di fondo mette in mezzo per Frattesi che davanti porta tutto solo di testa centra la traversa. Sulla palla prova a fiondarsi Retegui, anche lui senza successo. Appuntamento con il gol solo rimandato. Al 30′ Cambiaso da destra cerca a sinistra Dimarco, che scambia con Tonali che dal limite restituisce palla in area all’interista: gran tiro al volo di Dimarco a insaccarsi sul secondo palo. Cambia il risultato al Parco dei Principi. L’Italia la ribalta al Parco dei Principi dopo 6 minuti dall’inizio del secondo tempo. Il neo-entrato Raspadori ruba palla a Fofana e allarga sulla destra per Retegui, cross in mezzo per l’accorrente Davide Frattesi che sfugge ai centrali francesi e in spaccata trafigge Maignan per il 2-1 al 51′. Al 74′ arriva anche il gol del 3-1 azzurro: cambio di gioco per Udogie che a sinistra si invola lungo la fascia e serve al centro l’inserimento di Raspadori, che prende in controtempo la difesa della Francia e insacca alle spalle di Maignan. Termina così 1-3 al Parco dei Principi.

Foto: Instagram Azzurri