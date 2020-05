L’Italia vince eEURO 2020, Chiellini e Insigne si congratulano con gli Azzurri: “Festeggeremo a Coverciano”

L’Italia vince UEFA eEURO 2020 sconfiggendo la Serbia in finale e conquista l’edizione inaugurale del Campionato eEuropeo, il primo di eFoot nella storia. Rappresentata da una squadra di quattro giocatori – AlonsoGrayfox, Kepa_PFC, Nicaldan e Kepa_PFC – l’Italia è stata impressionante nel torneo finale virtuale, giocato a efootball PES 2020 di Konami su Playstation 4. Battuti solo una volta nelle qualificazioni, gli Azzurri hanno sconfitt Israele nei quarti di finale e la Francia in semifinale prima della sfida decisiva contro la Serbia. Un successo applaudito anche da Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne: “Ciao ragazzi, vi volevo fare i complimenti per la vittoria dell’Europeo PES 2020, vi mando un forte abbraccio e un saluto al mio compaesano Rosario. Grandi ragazzi, e forza Italia”, il messaggio del capitano del Napoli; il capitano della Juve ha invece invitato i ragazzi a Coverciano: “Ciao ragazzi, volevo farvi tanti complimenti per questa vittoria, avete onorato davvero la maglia azzurra. Vi aspettiamo presto a Coverciano per festeggiare insieme. Un abbraccio grande, bravi, bravi, bravi!“.

Foto: Twitter ufficiale eNazionale italiana