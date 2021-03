L’Italia Under 21 tiene contro la Spagna, finisce 0-0. Finale nervoso: 3 espulsi, Azzurri in 9

Finisce 0-0 la gara tra Spagna e Italia Under 21, valida per la seconda giornata degli Europei Under 21. Una gara non bellissima, con la Spagna che fa gioco e ottiene un grande possesso palla, ma con l’Italia che soffre e si fa pericolosa in ripartenza. Nel primo tempo al 31′, unica occasione per gli uomini di Nicolato, con una traversa di Frattesi.

Nella ripresa, Spagna più intraprendente, un paio di conclusioni da fuori per gli iberici, a mettere paura a Carnesecchi. Nel finale, gara che si accende. Scoppia un parapiglia, Scamacca, già ammonito, viene espulso per una presunta sbracciata su un avversario. Nasce una rissa, viene espulso anche Rovella per l’Italia e Mingueza per la Spagna all’87’.

Nel recupero, doppio miracolo di Carnesecchi su due attacchi spagnoli, che potevano beffare l’Italia. Ma finisce 0-0. Italia che sale a 2 punti e per qualificarsi deve battere la Slovenia martedì. Italia però ancora ingenua che finisce di nuovo in 9 dopo la gara con la Repubblica Ceca.

Foto: Twitter Vivo Azzurro