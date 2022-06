L’Italia Under 21 cala il tris: 3-0 al Lussemburgo

Pomeriggio felice per l’Italia Under 21, che ha rifilato al Lussemburgo un netto e meritato 3-0, arriato grazie alle reti di Vignato, Pellegri e Gaetano. Grazie a questo successo – il match era valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria – la squadra del CT Nicolato ha agguantato il primo posto nel proprio girone, ma l’Irlanda (distante un punto) ha una partita da recuperare.

Foto: Twitter Italia