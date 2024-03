L’Italia U19 travolge la Georgia e vola alla fase finale degli Europei! A segno Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio

L’Italia Under 19 batte la Georgia 5-0 e si qualifica per la fase finale degli Europei di categoria. Gli azzurri, guidati da Bernardo Corradi, potranno difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione, nella final Eight, che si disputerà in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. A decidere la sfida, i gol di Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio.

Foto: Foto: Instagram Pafundi