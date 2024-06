L’Italia si qualifica agli ottavi se… Le combinazioni

Il pareggio in extremis dell’Albania contro la Croazia fa sorridere gli azzurri, che nel prossimo match contro la Spagna potranno già staccare il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo. Piccolo recap: passano il turno le prime due in classifica e poi quattro migliori terze su sei totali. E adesso gli Azzurri potrebbero staccare il pass per gli ottavi già domani sera dopo la gara contro la Spagna. Infatti, qualora l’Italia vincesse contro la Roja, la Nazionale si assicurerebbe anche il primo posto nel girone, grazie agli scontri diretti a favore.

In caso di pareggio, invece, l’Italia si assicurerebbe sicuramente il terzo posto e in caso di arrivo in questa posizione si dovrebbero prendere in considerazione le altre squadre dei gironi. Calcoli che verrebbero evitati con un risultato utile contro la Croazia, che porterebbe gli azzurri al secondo posto e metterebbe in secondo piano anche la sfida tra le Furie Rosse e l’Albania.

Infine, in caso di sconfitta contro la Spagna, gli azzurri si giocherebbero il secondo posto contro la Croazia in una sorta di spareggio all’ultima giornata. Ma potrebbe comunque andare agli ottavi da terza e con soli tre punti in classifica (resta però un’incognita). Non è da considerare fuori dai giochi l’Albania. Infatti, l’Albania per arrivare sul secondo gradino del podio dovrebbe battere la Spagna e sperare nei 0 punti dell’Italia contro Modric e compagni. Questa ultima combinazione manderebbe la nostra Nazionale al quarto posto e quindi fuori dall’Europeo.

