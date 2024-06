L’Italia si qualifica agli ottavi se… Le combinazioni

Una brutta Italia perde contro la Spagna: 1-0, decide l’autorete di Calafiori. E adesso gli Azzurri non potranno prendersi gli ottavi di finale passando come primi del girone. Ricordiamo che passano il turno le prime due in classifica e poi quattro migliori terze su sei totali. Adesso gli Azzurri si giocheranno il secondo posto contro la Croazia lunedì 24 giugno (ore 21). Infatti, all’italia basta un pareggio contro la Nazionale croata per prendersi aritmeticamente il secondo posto. Ma in caso di sconfitta, gli Azzurri potrebbero comunque andare agli ottavi da terza (dipende, però, dagli altri gironi), Non è da considerare fuori dai giochi l’Albania. Infatti, l’Albania per arrivare sul secondo gradino del podio dovrebbe battere la Spagna e sperare nei 0 punti dell’Italia contro Modric e compagni. Questa ultima combinazione manderebbe la nostra Nazionale al quarto posto e quindi fuori dall’Europeo.

Foto: Instagram Azzurri