L’Italia si fa rimontare da 3-0 a 3-2, poi colpiscono Raspadori e El Shaarawy (5-2). Ora basta un punto contro l’Ucraina

L’Italia batte 5-2 la Macedonia del Nord dopo un primo tempo perfetto e una ripresa da rivedere, dove ha concesso agli avversari di rientrare in partita.

Gara altamente spettacolare e ricca di colpi discena. A partire dal 1′, quando l’Italia trema per Chiesa, colpito duro su un ginocchio, che resta a terra diversi minuti. Lo juventino poi si rialza. L’Italia passa qualche minuto dopo con Raspadori, rete annullata per fuorigioco.

Ma qualche minuti dopo, al 17′, è Darmian di testa a portare in vantaggio gli Azzurri. La Macedonia del Nord è colpita e rischia di affondare al 40′, quando viene assegnato un calcio di rigore. Dagli 11 metri si ripresenta Jorginho, dopo il doppio errore con la Svizzera e il medoano dell’Arsenal sbaglia ancora, facendosi parare il tiro.

Per fortuna ci pensa Chiesa con un uno due strepitoso a chiudere il primo tempo per il 3-0 della Nazionale azzurra, con un gol al 43′ e uno al 43’+3. Ottima Italia, Macedonia del Nord non pervenuta nei primi 45 minuti.

Nella ripresa, l’Italia forse si siede sugli allori, pensamdo che la gara sia ormai archiviata ma sbaglia. Spalletti ne cambia tre dopo 10 minuti della ripresa. La Macedonia la riapre segnando al 52′ con Atanasov. La Macedonia ci crede e al 74′ ancora Atanasov zittisce l’Olimpico, trovando il gol del 2-3 per i suoi. I tifosi italiani rivedono le streghe del Mondiale 2022. Ma all’81’ è Raspadoori a ristabilire le distanze, trovando il 4-2 con un bel diagonale di sinistro. Nel recupero, è El Shaarawy, appena entrato, a trovare la rete del 5-2.

In classifica, l’Italia sale a 13 punti, a -6 dall’Inghilterra, appaiando l’Ucraina. Basterà un pareggio nell’ultima gara del girone per strapapre il pass per Euro 2024.

Foto: twitter Chiesa