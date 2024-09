L’Italia riabbraccia Tonali: Talento, polmoni e qualità per la mediana di Spalletti

Tra le tanti luci dell’Italia vista ieri sera in Nations League, la più viva e splendente è sicuramente la prestazione di Tonali. Nonostante il lungo digiuno dalle partite ufficiali, il centrocampista ex Milan ha fornito una prestazione maiuscola, imponendosi sia nella fase di interdizione che in quella offensiva. La scelta di schierarlo in campo dal primo minuto poteva far sorgere dei dubbi riguardanti la sua tenuta fisica, ma i 90 minuti del classe 2000 al Parco dei Principi, ci hanno mostrato quanto quegli stessi dubbi fossero totalmente infondati. Per tutta la durata della partita, Tonali ha messo in campo la sua muscolarità e la sua immensa tenacia nella fase di interdizione, recuperando un numero di palloni elevatissimo. Ma nello stesso momento, si è rilevato fondamentale anche negli ultimi metri, mostrando una crescita esponenziale anche in fase di rifinitura. Maestoso, per esempio, il colpo di tacco a chiudere l’uno due nell’occasione dello splendido gol di Dimarco, prova fondante di quanto il mediano del Newcastle possa dare anche nella fase offensiva. Lo stesso Spalletti ha commentato con entusiasmo la prestazione di Tonali ai microfoni di Rai Sport: “Sandro ha giocato una partita magnifica. Avevamo paura che non riuscisse a reggere per tutta la partita, invece negli ultimi cinque minuti ha fatto due sgasate incredibili”.

La prova di ieri ci ha mostrato quanto questo giocatore possa divenire un pilastro fondamentale sia nel presente che nel futuro della Nazionale, che negli ultimi Europei aveva mostrato fragilità ed inconsistenza proprio nella zona centrale del campo.

Foto: Instagram Tonali