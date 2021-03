L’Italia parte bene e poi gestisce dopo i gol di Berardi e Immobile: 2-0 all’Irlanda del Nord

Al Tardini scendono in campo Italia ed Irlanda del Nord, gara d’apertura per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Il primo squillo è di Immobile, tiro in porta dell’attaccante biancoceleste che però è facile preda per Peacock-Farrell.

Pochi secondi più tardi arriva la rete che sblocca la gara, al 14′ Berardi vola sulla fascia destra grazie al passaggio di Florenzi, si porta in area e col mancino supera l’estremo difensore avversario.

Ci riprova Immobile, ma stavolta il portiere Irlandese chiude bene lo specchio della porta, al 20′ Emerson Palmieri mette sul fondo un buon colpo di testa.

Gli Azzurri dominano e arrivano ancora alla conclusione con Insigne e Florenzi, al 39′ arriva il 2-0 con Immobile, il campano calcia dal lato sinistro sul primo palo e batte un Peacock-Farrell che in quest’occasione si può definire tutt’altro che impeccabile.

E’ 2-0 all’intervallo, vantaggio ampiamente meritato dai ragazzi di Roberto Mancini.

Nella ripresa cala un po’ il ritmo e l’attenzione dell’Italia e Whyte al 47′ colpisce l’esterno della rete difesa da Donnarumma, dieci minuti più tardi l’irlandese si fa ipnotizzare la conclusione dopo che un errore di Locatelli lo aveva messo a tu per tu col portiere del Milan. Al 57′ è Smith ad impegnare il giovane portiere campano, bravo anche al 71′ su Magennis.

Nell’Italia spazio nella parte finale del match per Barella, Spinazzola, Chiesa, Pessina e Grifo dalla panchina.

Finisce 2-0 con un secondo tempo un po’ spento e prevalentemente di gestione della gara per gli Azzurri, primi tre punti portati a casa nel girone contro una modesta Irlanda del Nord.

Foto: Twitter Italia