L’Italia si aggiudica l’amichevole contro il Venezuela, ma che fatica! Decide la doppietta di Retegui (2-1)

L’Italia non brilla, ma si aggiudica l’amichevole contro il Venezuela: 2-1, decide la doppietta di Retegui. La gara degli Azzurri si apre nel peggiore dei modi con il calcio di rigore assegnato al Venezuela dopo il fallo di Buongiorno su Rondon. Ma ci pensa Donnarumma a rimediare, ipnotizzando Rondon dagli undici metri. Sulla respinta arriva Savarino per la ribattuta, ma spedisce alto. Il primo squillo dell’Italia arriva al 14′: Bonaventura serve Chiesa, che va sul destro e prova il tiro a giro da furi area. Palla di poco sul fondo. Al 19′ sfiora ancora una volta il vantaggio il Venezuela: Machis sfugge sulla sinistra a Di Lorenzo e crossa in area per Rondon che, a due passi dalla porta, in spaccata calcia sul fondo. Alla prima vera occasione Retegui non ha perdonato, portando l’Italia in vantaggio al 40′. Ma il vantaggio azzurro dura pochissimo. Al 43′ Bonaventura sbaglia il disimpegno difensivo servendo Machis che, a porta vuota, insacca la rete dell’1-1. Un errore che costa caro al centrocampista della Fiorentina che lascia il campo durante l’intervallo: al suo posto Barella. La ripresa vede ancora il Venezuela sfiorare il gol del vantaggio in più occasioni con Rondon e Cadiz. Gioco spezzettato per i molti falli, gli azzurri provano ad alzare il ritmo ma dietro i venezuelani sono molto attenti e chiusi. Ma al 79′ torna avanti l’Italia con Retegui che sfrutta al meglio la penetrazione in area di rigore di Jorginho. Al 91′ arriva un bello spunto di Zaniolo, ma Raspadori manda alto sopra la traversa.

Foto: Azzurri Instagram