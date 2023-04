L’Italia in Europa continua a sognare, è record di squadre in semifinale

L’Italia calcistica in Europa gode di nuova linfa e dopo le partite di questa settimana si può dire ufficialmente che ha battuto un nuovo record nel nostro calcio portando cinque squadre in semifinale nelle competizioni UEFA. L’unica nota amara della cavalcata italiana è la Lazio che si è arresa sotto i colpi del Feyenoord successivamente eliminato dalla Roma. Ora ad un passo dalle finali abbiamo con certezza un’italiana a giocarsi la Champions League grazie alla semifinale tra Inter e Milan. In Europa League il sogno è che a Budapest ci siano Roma e Juventus che se la dovranno vedere con Bayern Leverkusen e Siviglia. Mentre in Conference League a dividere la Fiorentina dalla finale c’è il Basilea.

Foto: Twitter Champions / Twitter Europa League / Twitter Conference League