L’Italia ha un problema di gol, nella top 10 della classifica marcatori di azzurro c’è solo Zaccagni

I problemi in zona gol della Nazionale italiana sono spiegati nei numeri della classifica capocannonieri. In un campionato di Serie A molto divertente e con difese spesso facilmente perforabili, nella top 10 dei cannonieri di Serie A troviamo solamente un nome italiano ed è quello di Mattia Zaccagni, fermo a quota 10 al settimo posto. Un paradosso visto che l’esterno biancoceleste non è convocato in Nazionale da quasi un anno. Per trovare invece i volti noti di Mancini bisogna scendere ancora, all’undicesimo posto troviamo Immobile a quota 9 mentre Berardi al ventiduesimo posto a quota 6.

Non cambia la situazione nemmeno con i numeri di Scamacca nel West Ham che è fermo a sei marcature, di cui quattro in Conference League. Unico lampo di luce è quello di Vincenzo Grifo, l’esterno spesso convocato da Mancini quest’anno al Friburgo è a quota quindici tra cui tredici in Bundesliga.

Foto: Instagram Mancini