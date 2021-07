L’Italia festeggia per le vie di Roma sul pullman scoperto. Il video

La Nazionale ha convinto la Prefettura di Roma a fare il giro per le strade del centro di Roma sul pullman scoperto, per salutare i propri tifosi dopo la vittoria di Euro 2020.

Dopo l’incontro di oggi pomeriggio con il presidente Mattarella e il Premier Draghi, gli Azzurri hanno girato per le vie della Capitale con la Coppa. Ad accompagnarli nei festeggiamenti anche Matteo Berrettini. In copertina il video della festa.

Foto: alfredopedulla.com