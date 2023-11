L’Italia fa la partita e spreca occasioni, l’Ucraina ci prova in contropiede: 0-0 all’intervallo

Parità al termine della prima frazione di gioco alla Bayer Arena: 0-0 tra Ucraina e Italia. La prima occasione della gara arriva al 6′ e capita agli Azzurri con Chiesa che, dal centro dell’area di rigore, manda alto dopo la sponda di Zaniolo. L’Ucraina risponde al 13′ ma Donnarumma risponde presente sul tentativo di Tsygankov. Torna avanti l’Italia con Di Lorenzo che sfiora la rete per due volte sugli sviluppi di calcio d’angolo. Ma l’occasione più grande della prima frazione di gioco arriva al 28′ con Frattesi che, a tu per tu con Trubin, trova la risposta del portiere ucraino. Continua a spingere l’Italia: con Chiesa che fugge via sulla corsi di sinistra, mette in mezzo dove, però, Raspadori non riesce ad arrivare sulla palla e a spingerla in rete. Termina così in parità la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Azzurri