L’Italia c’è, poker alla Repubblica Ceca. Ottime impressioni in vista degli Europei

Ottava vittoria consecutiva per l’Italia, 27° risultato utile di fila per Mancini. L’Italia convince sempre di più, alla vigilia degli Europei. Nell’ultimo test prima della manifestazione, gli Azzurri si sbarazzano per 4-0 della Repubblica Ceca.

Dopo un inizio difficile per gli Azzurri, grazie ad un ottimo pressing dei cechi, col passare dei minuti gli Al’Italia ha preso in mano la gara. Il primo tempo è stato chiuso per 2-0, grazie alle reti di Immobile al 23′ e Barella al 42′.

Paura al 20′ per Leonardo Bonucci, caduto male in un contrasto con un avversario e con il ginocchio che si è girato. Sembrava qualcosa di grave, con Acerbi pronto a subentrare, ma lo juventino ha stretto i denti. Da valutare ovviamente meglio le sue condizioni.

Nella ripresa qualche cambio, con mancini che ha ruotato un pò i suoi uomini. L’Italia ha trovato il tris con Insigne al 66′ e la rete del 4-0 con Berardi al 73′.

Al 78′, esordio anche per Giacomo Raspadori. L’Italia c’è, convince e le avversarie sono avvisate.

Foto: Zimbio