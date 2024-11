L’Italia batte il Belgio 1-0 e vola ai quarti di finale di Nations League. Decide Tonali

L‘Italia batte 1-0 il Belgio all’ex Stadio Heysel, ora stadio del Re Baldoino. Un successo che consente agli azzurri di strappare il pass per i quarti di finale della Uefa Nations League.

Ottimo inizio dell’Italia che aggredisce subito i diavoli fiamminghi. All’11, vantaggio della Nazionale con Tonali, al primo gol in Azzurro. Azione avviata da Barella, pallone per Di Lorenzo che poi serve in mezzo Tonali, che da due passi deve solo insaccare in rete. Italia avanti con merito. L’Italia continua a dominare, il Belgio soffre tantissimo il gioco della compagine di Spalletti. Nel finale di primo tempo, doppia chance per l’Italia per il raddoppio con Frattesi e Di Lorenzo, ma i belgi si salvano.

A inizio ripresa prova la reazione la compagine belga con Trossard e Lukaku, ma Donnarumma dice no. Al 63′, la grande chance per il 2-0 ce l’ha Retegui che da solo davanti al portiere spara al lato. Spalletti si gioca la carta Kean, al posto dell’altro capocannoniere della Serie A, Retegui. Il Belgio nel finale si rende pericoloso soprattutto sui calci piazzato. All’80’ pericoloso Lukaku che calcia da dentro l’area, alto. All’82’ palo per il Belgio sempre da corner, con Trossard.

L’Italia soffre nel finale in una gara dominata che non è riuscita a chiudere ma vince con merito, qualificandosi ai quarti di finale della Nations League.

