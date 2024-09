L’Italia batte 2-1 l’Israele. Frattesi e Kean lanciano gli azzurri

L’Italia batte 2-1 l’Israele nella seconda giornata della Uefa Nations League. Dopo il successo contro la Francia a Parigi, gli azzurri vincono anche a Budapest, campo neutro per motivi di sicurezza, nella sfida contro Israele. La compagine di Spalletti si impone 2-1, confermando cose positive a cose da migliorare. Primo tempo non esaltante, è l’Italia a fare la partita, a tenere il pallino del gioco, ma poche palle gol. Poi la solita incursione di Frattesi, al 37′, sblocca un match in equilibrio e permette agli Azzurri di comandare all’intervallo per 1-0.

Nella ripresa, partenza super dell’Israele, che ha tre palle gol per pareggiare la gara. Bravo Donnaruma a sventare. Nel momento di sofferenza, l’Italia reagisce e colpisce. Azione di Ricci, palla a Raspadori, conclusione del napoletano parata dal portiere israeliano, sulla respinta irrompe Moise Kean che segna il 2-0 al 62′. Gol che mette in ghiaccio la contesa. L’Italia gestisce al meglio, fino al 90, quando incassa un gol a freddo dell’Israele, con Abu. Vittoria importante per l’Italia, che sale a 6 punti, dà continuità alle cose positive viste 3 giorni fa.

