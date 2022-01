LISTOWSKI A COLORI, IL SALENTO SOGNA

Il Lecce è la nuova capolista della Serie B, dopo aver battuto nel recupero il fanalino di coda Vicenza per 2-1. Un successo frutto delle reti di Listowski e Coda, elementi che stanno trascinando la compagine di Marco Baroni verso obiettivi importanti, che non sono poi tanto nascosti, ovvero la promozione in Serie A.

Ennesima scoperta di questo Lecce capolista è l’attaccante Marcin Listowski. Ennesima scoperta che premia il lavoro di Pantaleo Corvino, uno dei tanti giovani scoperti sul mercato. Listowski era già stato protagonista a dicembre, con un gol a La Spezia, che aveva permesso al Lecce di volare agli ottavi di finale di Coppa Italia e sfidare la Roma, unica compagine di B in grado di qualificarsi.

Listowski nasce a Rypin, in Polonia, il 10 febbraio del 1998, è un centrocampista offensivo, con qualità da mezza punta e trequartista e milita anche nella Polonia Under 21.

Parliamo di un centrocampista centrale dal fisico brevilineo e forte con entrambi i piedi. Versatile a ricoprire anche il ruolo di trequartista, ala sinistra e seconda punta.

Cresce nel settore giovanile del Pogoń Stettino, esordendo in prima squadra il 31 maggio 2016 nella massima serie polacca (Ekstraklasa) nel ko per 1-0 contro il Lech Poznań. Lascia il club dopo quattro stagioni: è l’agosto 2018 e viene ceduto in prestito al Raków Częstochowa, con cui nel 2018-2019 vince il campionato di seconda serie polacca, ottenendo la promozione in Ekstraklasa. Nel 2019-2020 veste nuovamente la maglia del Pogoń.

Il 26 agosto 2020 viene acquistato dal Lecce per 300mila euro, sottoscrivendo un contratto quinquennale con i pugliesi. Inoltre Marcin veste la maglia della Polonia Under 17, Under 19 e Under 21.

La sua prima presenza con i salentini risale al 26 settembre 2020, Marcin è titolare agli ordini di mister Liverani nello 0-0 casalingo contro il Pordenone, in Serie B. Da un po’ di mesi è Baroni a sedersi sulla panchina dei giallorossi, e con lui la crescita di Listowski è stata molto più graduale. Non è un titolare fisso dei salentini, è stato titolare solo in due partite fino ad ora, quella di ieri sera e quella in Coppa Italia, e guarda caso, ha segnato due volte.

Dopo il gol in Coppa Italia, il giocatore non aveva trovato tanta continuità. Solo 10 le presenze per lui in stagione (tutte da subentrato), più due in Coppa Italia. In campionato aveva collezionato solo spezzoni, spesso entrato nel recupero, spesso gli ultimi 10 minuti, quarto d’ora.

Per la prima volta da titolare in Serie B in stagione, Listowski ha ripagato la fiducia di Baroni, segnando la sua prima rete in campionato. Un bel diagonale di destro, dopo un assist al bacio di Coda che ha sbaragliato la difesa del Vicenza. Per Listowski è stata una rivincita personale, un gol importante che chiaramente ora rilancia le ambizioni del giovane polacco, che può essere un’arma importantissima per mister Baroni verso la corsa alla Serie B. E con lui, il Salento sogna. Foto: Twitter Lecce