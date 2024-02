A sorpresa, il Napoli ha escluso dalla lista della Champions League Piotr Zielinski. Il centrocampista, in scadenza di contratto a fine stagione però non è l’unico eccellente escluso. Ad aggiungersi al polacco c’è anche il neo acquisto Leander Dendoncker, arrivato proprio in questa finestra di mercato in prestito dall’Aston Villa.

Foto: Instagram Napoli