LISI, UN FARO NELLA NEBBIA

Francesco Lisi ha riacceso le speranze dei tifosi del Perugia. La partita di ieri sera contro il Venezia era fondamentale per le due squadra per rialzarsi e risalire dalla zona retrocessione. A portare a casa i 3 punti è stato il Perugia, grazie alla doppietta di Francesco Lisi che ha permesso di battere 2-1 i veneti, a segno con Pohjanpalo, che ha segnato all’ultimo minuto la rete che avrebbe potuto riaprire la partita. La doppietta di Lisi tiene aggrappato alla zona retrocessione il Perugia, ultimo a 16 punti e a caccia della Spal, 15esima con 20 punti. La strada che porta alla salvezza è ancora molto lunga, ma le due reti di Lisi potrebbero tracciare l’inizio di un percorso in grado di portare perugia alla permanenza in Serie B.

L’esterno del Perugia aveva perso il posto da titolare a inizio stagione, scalando sempre più sotto nelle gerarchie del suo allenatore, anche a causa dell’espulsione rimediata alla prima giornata di campionato. Solo 4 le presenze dal primo minuto per Lisi, che a 33 anni ha voglia di vivere una seconda giovinezza che gli permetta di conquistare nuovamente il posto da titolare. Il 26 il suo Perugia affronta il Benevento e vuole vincere pur di uscire dalla zona retrocessione, ma Lisi ha le idee chiare: vuole giocare. Come ogni calciatore, a fine partita, ha dichiarato: “Se fossi il mister mi farei giocare sempre”, lanciando un segnale chiaro e tondo. Il campionato è ancora lungo, la sua richiesta è molto chiara. Sicuramente la doppietta di ieri, condita da un secondo gol a dir poco strepitoso, ha incentivato le possibilità di vederlo titolare più frequentemente, ma dovrà lavorare ancora di più. La sua è una carriera molto lunga, che lo vede bazzicare tra Serie D e Serie C per molti anni, salvo poi approdare in B e stabilirsi in questo campionato. Calcisticamente Lisi cresce nel Piacenza, dopodiché muove i suoi primi passi tra Como, Aprilia e Rimini, infine approda nel 2016 alla Juve Stabia. Con le vespe rimane sotto contratto fino a gennaio 2018, prima di essere acquistato dal Pisa, in serie C. Con la squadra neroazzurra riconquista la promozione in Serie B, vincendo i playoff e riportando il Pisa in B. A luglio del 2021 viene acquistato dal Perugia, dove alterna una parte di stagione titolare a una parte dove inizia ad alternarsi col compagno Beghetto. Ora a Perugia, l’obiettivo del classe 1989 è quello di ritrovare la titolarità e di salvarsi, anche se la classifica momentaneamente è davvero preoccupante.

Lisi non demorde, avvisa mister Castori di voler essere titolare e ricorda la sua importanza per questa squadra con una doppietta dal sapore di salvezza. L’anno scorso Alvini lo faceva giocare sempre, con Castori, invece, la musica è cambiata. Ciccio Lisi, però, è rinomato per lo spirito da combattente e non ha alcuna voglia di gettare la spugna. Il futuro del Perugia passa anche per i suoi piedi, ricchi di esperienza e macinatori di kilometri. La doppietta di ieri sera, la prima con il Perugia, riapre il campionato che aveva visto la squadra di Castori sprofondare all’ultima posizione della classifica, nelle zone buie; ma un giocatore come Lisi, in questo momento, è un vero e proprio faro nel bel mezzo della nebbia perugina.

