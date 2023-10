Lirola: “Di Francesco era molto arrabbiato per quanto successo, abbiamo peccato di inesperienza”

Pol Lirola, terzino del Frosinone, dopo il clamoroso ribaltone subito a Cagliari ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Di Francesco era arrabbiato per quello che è successo, abbiamo fatto errori che in Serie A si pagano. Tutte le squadre possono vincere se sono sotto 3-0 in questo campionato. Ci sono stati errori di esperienza. Ormai questo è successo e non può che insegnarci a rimanere concentrati fino alla fine”.

