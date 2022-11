L’Iran decide di cantare l’inno e molti tifosi fischiano

Nel match contro l’Inghilterra la squadra dell’Iran si era rifiutata di cantare l’inno, restando totalmente in silenzio. Nel match odierno contro il Galles, però, i giocatori hanno deciso di agire in maniera opposta, cantando l’inno del loro Paese e della loro nazionale. Nonostante l’inversione di rotta, tifosi Iraniani non hanno gradito il comportamento dei loro beniamini, fischiandoli per tutto l’inno.

Foto: Twitter Fifa