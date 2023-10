Tutto facile per l’Iran in amichevole contro il Qatar. La nazionale allenata da Amir Ghalenoei ha vinto 4-0 grazie ai gol di Kanaanizadegan, che ha realizzato una doppietta, Jahanbakhsh e di Azmoun. Il centravanti della Roma è rimasto in campo per tutta la partita, aumentando così i minuti nelle sue gambe.

Foto: Instagram Azmoun