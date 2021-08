L’ira di Balotelli: sostituito, prende a pugni la panchina

Inizio non esaltante di Mario Balotelli tra le fila dell’Adana Demirspor nella Super Liga turca. L’ex attaccante di Milan e Inter (tra le altre), è ancora a secco di reti dopo tre presenze in campionato e inizia ad avvertire un pò di pressione per le prime critiche ricevute.

Tensione che è sfociata tutta ieri sera, durante la gara con il Konyaspor. Super Mario è stato sostituito al 57′ dopo una prova opaca, e non ha affatto gradito la scelta dell’allenatore, scatenando tutta la sua furia in panchina, gettando a terra una borraccia per poi prendere a pugni la stessa panchina.

Un gesto che ha fatto il giro del web e testimonia il momento complicato dell’attaccante italiano.

Foto: Twitter Adana Demirspor