L’ira di Ancelotti: il pareggio di De Bruyne era irregolare, ma il VAR non poteva intervenire

Non sono mancate le polemiche ieri al termine di Real Madrid-Manchester City. Nel mirino dei blancos c’è l’episodio di Bernardo Silva nell’azione che poi successivamente ha portato al gol di De Bruyne. Chi nelle critiche non ha fatto sconti è stato l’allenatore Carlo Ancelotti che nel post partita ha definito “poco attento” l’arbitro Soares Dias.

Secondo una ricostruzione 3D prodotta da BeIN Sport sul tocco di Bernardo Silva si può notare che la palla ha già oltrepassato la linea laterale quando il calciatore portoghese la tocca e dunque il gioco si doveva fermare e assegnare la rimessa ai padroni di casa. La domanda che però sorge spontanea è sul perché del mancato intervento del VAR per annullare il gol degli inglesi, presto spiegato, l’assistenza video non è potuta entrare in scena perché il gol del City arriva dopo che Camavinga del Real Madrid, nel tentativo di recuperare il possesso passa e ripartire, passa la sfera Rodrygo che la perde a beneficio degli inglesi e poco dopo De Bruyne fulmina Courtois da fuori area. Dunque il gol del belga arriva da un’azione diversa da quella in cui c’è il tocco incriminato di Bernardo Silva.

Foto: Instagram Manchester City