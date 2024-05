L’Ipswich Town torna in Premier League dopo 22 anni

L’Ipsiwich Town è in Premier League! La squadra allenata da McKenna ha battuto 2-0 l’Huddersfield ed è quindi certa del secondo posto in Championship. L’Ipswich raggiunge così il Leicester di Maresca, che aveva già conquistato l’aritmetica promozione alla prossima Premier League la scorsa settimana. L’Ipswich Town mancava in Premier League da 22 anni.

Foto: Instagram Ipswich