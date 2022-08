Lipsia, Werner: “Avevo bisogno di un ambiente familiare. Punto Qatar2022”

Presentato come nuovo giocatore del Lipsia, Timo Werner ha spiegato la sua scelta di abbandonare il Chelsea per tornare nel club in cui si è affermato agli occhi del calcio europeo: “Mentirei se dicessi che non ho pensato anche ad altri club. Ma dopo un’attenta riflessione ho ritenuto che il mio ritorno al Lipsia sarebbe stato positivo. Oltre al club, l’allenatore è la componente più importante per un giocatore. Ho parlato con Domenico Tedesco, siamo entrambi svevi e ci intendiamo bene. Punto ovviamente a Qatar 2022, voglio prepararmi nel miglior modo possibile ed è necessario giocare con continuità. Al Chelsea questo non stava capitando e ho scelto un ambiente familiare in modo da non dover perdere tempo ad ambientarmi. E poi ha influito l’ambiente: Londra mi mancherà molto ma allo stesso tempo sarà bello visitare le panetterie tedesche e comprare cibo tedesco“.

Foto: sito ufficiale Lipsia