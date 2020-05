Lipsia, si discute il rinnovo di Upamecano: “Non permetteremo a nessuno di portarlo via gratuitamente”

Il contratto di Dayot Upamecano scadrà il 30 giungo 2021 e, com’è noto, su di lui è molto forte l’interesse di diversi club europei. Tuttavia, una cessione che sembrerebbe ormai probabile potrebbe non concretizzarsi a causa della crisi economica provocata dalla pandemia di Coronavirus. Di conseguenza, pur di non perdere il ragazzo a zero, il RB Lipsia sta valutando di farli firmare un rinnovo. A confermare ciò, il ds Markus Krösche, che ha dichiarato: “Siamo molto contenti di Upa. Il nostro obiettivo è ovviamente molto chiaro che non permetteremo a nessuno dei nostri migliori calciatori di muoversi gratuitamente.”

Foto: Zimbio