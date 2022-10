Lipsia, Rose: “Celtic squadra pericolosa soprattutto nell’uno contro uno. Domani dobbiamo fare punti in qualsiasi modo”

Domani il Lipsia (ore 18:45) ospiterà il Celtic per la sfida di Champions che per i tedeschi vale tutto. Il club del tecnico Marco Rose, infatti, è ancora fermo a zero punti e domani potrebbe essere l’ultima chiamata. Lo stesso tecnico ha parlato in conferenza stampa: “Guardare il Celtic giocare è molto divertente, in particolare i calciatori giapponesi. Sono elemento che incidono sulla conformazione del gioco e della squadra: sono piccoli, vivaci ed estremamente pericolosi. In particolare nell’uno contro uno. Nel complesso, però, il Celtic è una formazione con un’idea di gioco molto chiara e propositiva. Dobbiamo fare punti in qualsiasi modo domani. E non vediamo l’ora di scendere in campo perché è da questa gara che passano le nostre chance di rimanere in Champions League”.

Foto: twitter Lipsia