Lipsia-Liverpool, le formazioni ufficiali

Alla Puskas Arena di Budapest in campo, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, Lipsia e Liverpool. Gli inglesi vengono da 3 sconfitte di fila in Premier League e vogliono provare a svoltare in Europa. Di fronte c’è un ottimo Lipsia che non va sottovalutato.

Queste le formazioni ufficiali:

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané.

Foto: Mirror