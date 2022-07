Lipsia, l’addio di Mukiele: “Me ne vado con il cuore pesante. Grazie, il vostro Joker”

Nordi Mukiele si appresta a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il difensore francese, che ha già lasciato il ritiro del Lipsia, ha salutato con un post su Instagram i suoi ormai ex tifosi della squadra: “Cara famiglia RBL, vorrei ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto per me. Mi avete fatto sentire a casa sin dal primo giorno in cui sono arrivato e oggi me ne vado con il cuore pesante. Grazie a tutti quelli che sono nel club per averci aiutati a raggiungere gli obiettivi quotidiani. La storia che abbiamo costruito è anche la vostra. Ai miei fratelli in campo, tenete viva questa unione. Agli allenatori e allo staff che ho avuto in queste quattro stagioni: Grazie. Con voi ho scoperto i più alti livelli del calcio. Oggi sono un giocatore e un essere umano migliore, posso dire di aver raggiunto alcuni dei miei sogni personali anche tramite voi. Grazie di tutto, il vostro Joker”.

Foto: Instagram Mukiele