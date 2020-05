Lipsia, il tecnico Nagelsmann: “Devo imparare a usare la mascherina, è fastidiosa. Porte chiuse? Nessun problema”

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato della ripresa del campionato con le nuove disposizioni: “La più fastidiosa? Dovrò imparare a coordinarmi con la mascherina. Quindi dovrò rimuovere la mascherina prima di urlare ed essere pronto a indossarla subito dopo. Non sarà facile: magari poter allentare un po’ di più gli elastici sarebbe utile. Abbiamo già fatto delle simulazioni. E sono pronto a fare delle partite di preparazione 11 contro 11 allo stadio per capire fino in fondo cosa si prova senza tifosi. La squadra si è anche organizzata nel caso si dovesse affrontare un nuovo isolamento. Ma non siamo in prigione: il nostro sito è ben attrezzato per affrontare una quarantena forzata, non c’è il rischio di diventare matti”.

Foto: Kicker