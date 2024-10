Lipsia, il CEO Mintzlaff: “Vogliamo crescere ancora e la Champions è una grande opportunità”

Il CEO del Lipsia, Mintzlaff , avversario di questa sera della Juventus in Champions League, ha parlato a Kicker sulla crescita del club e sul futuro.

Queste le sue parole: “Purtroppo, non siamo mai stati presenti quando il divario si è aperto. Se in questo settore si subisce un po’ di pressione da parte del capo, questo fa parte del problema. O ci si lascia coinvolgere in incomprensioni e guerre meschine o lo si prende come motivazione. Noi la prendiamo come motivazione. Abbiamo sempre detto che vogliamo crescere ancora, questa deve essere l’aspirazione dell’RB Leipzig. E dovrebbe anche essere chiaro a tutti che non solo vogliamo, ma dobbiamo raggiungere la Champions League, visto l’esborso finanziario che stiamo facendo. Quindi per noi, passare il turno in Champions è fondamentale. Abbiamo iniziato con una sconfitta che ancora brucia a Madrid, ora tocca sfidare la Juve nella nostra prima in casa. Daremo il massimo. L’obiettivo è andare il più avanti possibile”.

Foto: twitter Lipsia