Lipsia, finisce la stagione di Gulacsi. Per il portiere rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Il Lipsia dovrà fare a meno, per tutta la stagione, di Peter Gulacsi. Il portiere ungherese si è infortunato gravemente nella sfida di mercoledì in Champions League contro il Celtic riportando, come ha anche annunciato la squadra in un comunicato ufficiale, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Domenica verrà sottoposto ad intervento a Innsbruck. Il Lipsia adesso deve tornare sul mercato per ingaggiare un nuovo estremo difensore.

Foto: instagram Lipsia