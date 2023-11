Lipsia, altro infortunio per Dani Olmo: torna nel 2024

Finisce a causa di un altro infortunio il 2023 calcistico di Dani Olmo, centrocampista del Lipsia. Lo spagnolo, che era tornato da un infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori per un mese, ha avuto infatti una ricaduta. Nell’ultimo turno il trequartista era entrato in campo a gara in corso contro il Colonia ma è stato sostituito dopo 7 minuti. Ecco il comunicato:

“Dani Olmo è stato operato con successo dopo la distorsione dell’articolazione acromioclavicolare durante la partita di Bundesliga contro il Colonia e sta bene”.

Foto: Twitter uff Lipsia