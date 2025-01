Lipsia, a un passo il riscatto di Xavi Simons dal PSG. Operazione da 80 milioni di euro

Il Lipsia sta per acquistare un profilo dal talento indiscutibile: Xavi Simons. Secondo quanto riportato da BILD, la stella olandese classe 2003 è a un passo dal passaggio definitivo ai tedeschi (nel quale gioca in prestito dal 2023), per una cifra totale che si aggira intorno agli 80 milioni di euro, con bonus facilmente raggiungibili. Dopo l’acquisto di Kvaratskhelia, il PSG (reduce da una bella vittoria in Champions per 4-1 contro lo Stoccarda) ha bisogno di far cassa, e i dirigenti hanno approfittato della trasferta in Germania per chiudere l’affare. Investimento record nella storia del Lipsia, che fino a oggi era fermo ai 40 milioni spesi per Openda.

Foto: Instagram Simons