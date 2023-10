Lippi: “Scommesse? Parentesi vomitevole. Milan-Juventus sarà una gara equilibrata, si contenderanno lo scudetto con l’Inter fino alla fine”

L’ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi, con cui ha vinto anche un Mondiale nel 2006, ha parlato all’Adnkronos del caso scommesse e di Milan-Juventus. Ecco le sue parole:

“Scommesse? È una cosa vomitevole e non ne voglio parlare. Milan-Juventus sarà sicuramente un match equilibrato tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Saranno in lotta per lo scudetto con l’Inter fino alla fine”.

Foto: Twitter Lippi