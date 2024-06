Lippi: “Roma 96′ meglio di Berlino 2006. Da lì la Juve ha costruito qualcosa di importantissimo”

Se si ripensa all’ultimo Mondiale vinto dagli azzurri nel 2006 non si puo’ non pensare a Marcello Lippi, un allenatore che ha fatto la storia di questo gioco. L’ex allenatore della Juventus, ospite al festival di Parma ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Champions conquistata con i bianconeri nel 96′ a Roma in finale contro l’Ajax, oltre a commentare il Mondiale vinto a Berlino contro la Francia. Queste le sue parole:

Su Buffon e Pirlo: “Gigi era una persona fantastica, divertente, scherzoso. Un uomo spogliatoio. Andrea significa geometria. Le cose che gli dicevi le recepiva subito, e soprattutto le trasmetteva alla squadra”. Sul percorso alla Juventus: “All’inizio non è stato semplice, ma in quella squadra c’erano giocatori molto forti ed è stata la base da cui partire”. Poi esprime una preferenza: “Roma 96′ o Berlino 2006? È stata più bella la prima. Tanti scudetti, Supercoppa, una Champions in 5 finali. Da lì la Juve ha costruito qualcosa di importantissimo. Il Mondiale è arrivato 10 anni dopo, ma senza il ’96 non ci sarei arrivato”

Foto: twitter Lippi