Lippi: “Questa Nazionale mi piace molto. Ricorda la crescita del mio gruppo”

Intervistato da QS, l’ex CT azzurro Marcello Lippi, campione del mondo nel 2006, ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini, affermando come : “Vedo un processo di crescita molto incoraggiante. Ora abbiamo una Nazionale che può giocarsela con tutti. C’è una consapevolezza che un po’ ricorda la crescita del mio gruppo che poi andò a prendersi la coppa in Germania. Manca forse il fuoriclasse, il leader, che io avevo, magari più di uno, ma il gruppo può fare la differenza per vincere competizioni del genere”.

Foto: Twitter Lippi