Lippi: “Milan favorito, Pioli bada al sodo. Un po’ mi somiglia”

Marcello Lippi, protagonista di un’intervista apparsa sull’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, ha toccato diversi temi, dalla lotta scudetto a considerazioni tattiche: “Negli ultimi due mesi ero sicuro che l’Inter ce l’avrebbe fatta. Mi sembrava la favorita, la più determinata, cattiva, organizzata, con quattro attaccanti che non ha nessuno. E una partita da recuperare. Bologna ha cambiato tutto. Il vantaggio ora è del Milan. Due punti e lo scontro diretto a favore. Dico Milan.

L’impostazione dal basso? Si sta esagerando. Si mette in difficoltà in portiere e non è neppure utile per una ripartenza veloce, con questi passaggetti… Il mio portiere indirizza subito l’azione d’attacco. Se serve il lancio lungo, lo faccia.

Pioli? Bravissimo. Mi piace. Uno di quegli allenatori che bada al sodo, ha un’ottima organizzazione, fa gruppo, trasmette serenità. Un po’ mi somiglia. Simone Inzaghi? Non sono d’accordo con le critiche. Non gioca un calcio arretrato, ho visto momenti di buona modernità. Un ottimo gestore delle risorse tecniche. Ha sbagliato una partita, ma il Bologna ha messo in difficoltà tutte le grandi. E non è detto che il piano B sia un’altra organizzazione di gioco: lui cambia sostituendo giocatori con caratteristiche diverse“.

Foto: Twitter Milan