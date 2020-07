Lippi: “L’Atalanta? Può vincere la Champions, ma lo scudetto è della Juve”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale azzurra, nonché ex allenatore tra l’altro di Atalanta e Juve, ai microfoni di La Gazzetta dello Sport, ha presentato la sfida di stasera Juventus-Atalanta in programma alle ore 21:45. Queste le parole dell’allenatore: “Giocando ogni tre giorni e senza il disturbo della Coppa la Juventus è di un altro livello in Serie A. In più il calendario programmato dall’Uefa, post Covid-19, consentirà ai bianconeri di arrivare in maniera ottimale alla fase finale della Champions. La Juve sta lavorando per portare tutti i suoi giocatori nelle condizioni migliori alla sfida europea. Ad agosto Sarri avrà solo problemi di scelta. Champions League? La Juve può vincerla, così come può vincere anche l’Atalanta che ormai ha acquisito una sicurezza nei propri mezzi spaventosa. Quest’anno sarà una Champions diversa quindi ci potrebbe essere una clamorosa sorpresa. L’Atalanta gioca un calcio che fa innamorare, un calcio internazionale e si avvicina al Liverpool. Per questo lo dico e lo ripeto, la Dea può vincere questa Champions. Potrebbe addirittura fare meglio del Bayern Monaco. Se proprio vogliamo trovare un piccolo difetto all’Atalanta è che spesso il migliore in campo è il portiere Gollini, ma è normale visto che attaccando con così tanta intensità si rischia qualcosa nella fase difensiva”.

Foto: twitter Lippi